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Katar Gaz Taşımacılık'ın Al Mayeda LNG tankeri Basra Körfezi'nde cisimlere çarptı

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Katar Gaz Taşımacılık Şirketi, Al Mayeda LNG tankerinin Basra Körfezi'nde kimliği belirlenemeyen cisimlere çarptığını duyurdu. Cuma akşamı yaşanan olayda yaralanma ve çevresel hasar bildirilmedi; şirket geminin güvenli olduğunu ve koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

DOHA, 2 Kasım (Xinhua) -- Katar Gaz Taşımacılık Şirketi, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan Al Mayeda isimli bir tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen cisimlere çarptığını duyurdu. Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ya da çevresel hasar bildirilmedi.

Şirketten pazar günü yapılan açıklamada, geminin güvenli ve çalışır durumda bulunduğu ve olayın etkilerinin değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Şirket, mürettebatın güvenliğini sağlamak ve gelişmeleri yakından takip etmek üzere gemiyle, personelle ve bölgedeki ilgili deniz güvenliği makamlarıyla doğrudan koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti. Gemiye çarpan nesnelerin niteliği ve kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: Xinhua
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