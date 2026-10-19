Katar Enerji Devlet Bakanı Al-Kaabi, İranlı mevkidaşı Buverd ile işbirliğini görüştü

Katar Enerji Devlet Bakanı Al-Kaabi, İranlı mevkidaşı Buverd ile işbirliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Enerji Devlet Bakanı Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Buverd ile Doha'da enerji ilişkilerini ve işbirliğini görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliği konuları değerlendirildi.
Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Hamid Buverd ile enerji alanındaki ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.
Katar Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al-Kaabi, başkent Doha'da İran Petrol Bakan Vekili Buvard ile bir araya geldi.
Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.
Kaynak: AA