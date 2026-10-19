Katar Enerji Devlet Bakanı Al-Kaabi, İranlı mevkidaşı Buverd ile işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Hamid Buverd ile enerji alanındaki ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

Katar Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al-Kaabi, başkent Doha'da İran Petrol Bakan Vekili Buvard ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA