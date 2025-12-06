Haberler

Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'da Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

Güncelleme:
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha Forumu'nda Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşerek, ülkesinin Lübnan'a siyasi ve ekonomik desteğinin süreceğini açıkladı. Ayrıca, yeni destek paketinin geleceğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 23. Doha Forumu kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşmesinde, ülkesinin Lübnan'a yönelik siyasi ve ekonomik desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Selam ve yardımcısı Tarık Mitri, Doha Forumu'nun açılışının ardından Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Katar Emiri, görüşmede, ülkesinin Lübnan'a siyasi ve ekonomik desteğini sürdüreceğini belirterek, Doha'nın yakın zamanda Lübnan'a yönelik yeni destek paketini açıklayacağını ifade etti.

Selam ise iki ülke arasındaki ilişkilerin en iyi şekilde korunmasına önem verdiklerini vurgulayarak, özellikle ekonomik ve diplomatik alanlarda Katar'ın Lübnan'a sağladığı desteğe teşekkür etti.

Başbakan Selam, Katar'ın Lübnan'da istikrarın korunmasına verdiği katkının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Selam ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması ve işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi için diplomatik baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, Katar'ı, bu doğrultudaki desteğini sürdürmeye ve güneyde istikrarın güçlendirilmesine yönelik uluslararası çabalara katkısını devam ettirmeye çağırdı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
