Haberler

Katar, gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli olduğunu açıklayarak "sorumlu tüketim" çağrısında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler sonrası gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli olduğunu duyurdu ve vatandaşları sorumlu tüketim konusunda bilinçli olmaya davet etti.

Katar, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında, ülkede gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli düzeyde olduğunu belirterek, "sorumlu tüketim" çağrısı yaptı.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli düzeyde olduğu kaydedilerek, piyasaların ve sağlık kuruluşlarının normal işleyişini sürdürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, piyasaların ve sağlık kurumlarının olağan faaliyetlerine devam ettiği vurgulanarak, "Gıda ve tıbbi malzeme stokları, tedarikin sürekliliğini sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını onaylanmış acil durum planları doğrultusunda karşılamak için yeterli düzeydedir." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlara ve bölge sakinlerine yönelik sağduyu çağrısının yapıldığı açıklamada, piyasa istikrarının korunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamda, "Kamuoyunu sorumlu tüketim davranışlarını sürdürmeye, bilinçli hareket etmeye ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla gereksiz stok yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadeleri kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmasıyla Boğaz'da gemi trafiği durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG tedariki açısından stratejik bir önemde bulunuyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı