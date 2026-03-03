Katar, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda kamu çalışanlarının uzaktan çalışma uygulamasını uzattı

Katar, bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için uzaktan çalışma uygulamasının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için 1 ve 2 Mart'ta uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi yönünde alınan kararda güncellemeye gidildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki emre kadar bakanlıklar ile diğer devlet ve kamu kurumlarındaki çalışanların uzaktan çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada askeri, güvenlik ve sağlık sektörlerindeki çalışanların yanı sıra iş yerinde bulunmaları gereken kişilerin bu karardan muaf olduğu aktarıldı.