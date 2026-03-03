Haberler

Katar, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda kamu çalışanlarının uzaktan çalışma uygulamasını uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki çalışanlar için uzaktan çalışma uygulamasının ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini açıkladı. Daha önce alınan karar doğrultusunda, 1 ve 2 Mart tarihlerinde uygulamaya geçilmişti. Askeri, güvenlik ve sağlık sektörlerindeki çalışanlar ise bu karardan muaf tutulacak.

Katar, bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için uzaktan çalışma uygulamasının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için 1 ve 2 Mart'ta uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi yönünde alınan kararda güncellemeye gidildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki emre kadar bakanlıklar ile diğer devlet ve kamu kurumlarındaki çalışanların uzaktan çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada askeri, güvenlik ve sağlık sektörlerindeki çalışanların yanı sıra iş yerinde bulunmaları gereken kişilerin bu karardan muaf olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

Binlerce vatandaşı Orta Doğu'da olan ülke tahliyelere başlıyor
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler

ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer adım adım takip etmişler
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Bir ilin çıkaracağı milletvekili sayısı arttı, bir ilin düştü