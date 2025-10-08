Haberler

Katar'da İklim Değişikliği Diyaloğu Konferansı Düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da beşinci kez düzenlenen Ulusal İklim Değişikliği Diyaloğu konferansında, Körfez ülkeleri arasında iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği yolları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ele alındı.

Katar'ın başkenti Doha'da iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında Katar Ulusal İklim Değişikliği Diyaloğu konferansı düzenlendi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen konferans, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Earthna Sürdürülebilir Gelecek Merkezi ve Katar Vakfı (Qatar Foundation) tarafından bölgesel iklim eylemini şekillendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan Katar Ulusal İklim Değişikliği Diyaloğu 2025 kapsamında Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği tarafından da desteklenen konferansa Katar, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler (BM)'den diplomatlar, iklim değişikliği uzmanları ile sanayi ve akademi dünyasından isimler katıldı.

Konferansta, Körfez ülkeleri arasında iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel iş birliğini güçlendirme ve ortak uzmanlıktan yararlanma yolları ele alındı.

Program kapsamında "Körfez İklim Diplomasisi", "Mavi Ekonomi", "Yeşil Finansman ve İklim Direnci", "Enerji Dönüşümü" ve "COP müzakerelerine etkin katılım" gibi başlıklarda paneller ve atölyeler düzenlendi.

İklim dostu ekonomik dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak stratejiler tartışıldığı konferansta, Katar'ın Paris İklim Anlaşması'na bağlılığı; iklim uyum stratejileri, ekoturizm ve doğa temelli çözümler konuşuldu.

Katar'ın emisyonları azaltma ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapma konusundaki çalışmaları konuşulduğu konferansta ayrıca Katar ve diğer ülkelerden uzmanlar, yenilenebilir enerji projelerini finanse etmeye yönelik yenilikçi finansal araçlar ve kamu-özel sektör iş birliği olanaklarını ele aldı.

Fuaye alanında ise öğrencilerin iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları maket projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinliğin sonunda, bölgesel deneyim paylaşımı ve ortak projelerin teşviki yoluyla Körfez ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin bir rol oynaması gerektiği vurgulandı.

-Katar iklim değişikliği ile mücadele ediyor

Katar, Orta Doğu'nun birçok ülkesi gibi, bu yıl da önceki rekorları kıran aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Zaman zaman sıcaklık rekorlarının kırıldığı Katar'da iklim değişikliğinin çevresel etkisini azaltmak amacıyla ileri teknolojiye büyük yatırımlar yapılıyor. Katar, özellikle hidrokarbon kullanımını azaltma, yeşil bina standartlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarına geçiş gibi alanlarda önemli adımlar atıyor.

Katar, teknolojik ilerlemelerini kullanarak toplam maliyeti 467 milyon doları bulan Al Kharsaah Güneş Enerjisi Santrali gibi yenilikçi çözümler geliştiriyor. Bu tesis, ülkenin ilk büyük ölçekli güneş enerji santrali olarak öne çıkıyor.

