Katar'da 19 Mayıs Gençlik Koşusu Gerçekleştirildi

Katar'ın başkenti Doha'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Koşusu" düzenlendi.

Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen koşuya Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Türk askerler, elçilik çalışanları ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile Katar Türk Okulundan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Göksu'nun startını verdiği koşu, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Göksu, tüm katılımcılar ve misafirlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Göksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlamına dikkati çekerek "19 Mayıs'ı özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza ne kadar iyi aktarabilirsek, Cumhuriyetimizin geleceğine dair güvenimiz ve inancımız da o kadar sağlam olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren koşunun ardından dereceye giren ilk üç sporcuya madalya ve hediye takdim edildi.

Katılımcılara bugün için özel olarak hazırlanan şapka ve tişörtlerin hediye edildiği program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.