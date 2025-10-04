Kastamonu Tosya'da Çeltik Hasadı Gerçekleşti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında çeltik ekimi yapılan 220 dekar alanda hasat gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KDAKP kapsamında yer alan "Ada Bazlı Çit Uygulaması Projesi" doğrultusunda Tosya ilçesinde çeltik ekilen 220 dekar alanda hasat programı düzenlendi.

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, Tosya pirincinin dünyaca tanınan bir ürün olduğunu söyledi.

Tarımın önemine değinen Ekmekci, "Türkiye Cumhuriyeti, ulusal bağımsızlığımızın mihenk taşlarından biri olan tarım sektörümüzü hem iklim krizinden korumak hem de çiftçilerimizin gayretinin hasat dönemlerinde gelire dönebilmesi için ilgili tüm kurumlarının iş birliğinde duraksız çalışıyor. Tosya'mızdaki sulama sistemi sorununu çözmek için gerek yerel gerekse Çankırı'yı da içine alan geniş bölgede çalışmalarımız neticesinde sonuca ulaşacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç ise KDAKP kapsamında Kastamonu'da bugüne kadar 189 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.

Tosya'da KDAK kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Kılıç, "Bugüne kadar 6 köyde sulama kanalı modernizasyonu, 4 köyde kapalı sulama sistemi, 13 sera kurulumu başta olmak üzere çeşitli makine ekipman alımları için toplam 16 milyon 400 bin lira destek verilmiştir. Ada Bazlı Çit Uygulama Projesi 24 parsele yayılmış toplam 220 dekarlık çeltik üretim alanında uygulandı. Projeden 84 üretici faydalandı. Bu tür projeler ürün kalitesi ve verim artışı sağlayarak hem üreticilere hem de ilin ekonomisine önemli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Programda daha sonra hasat gerçekleştirildi.

Programa Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çiftçiler katıldı.