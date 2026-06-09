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Kastamonu'da ormancılardan A Milli Takımı'na destek vidosu

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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımı'na destek için alevler içindeki topu söndürüp paslaştıkları bir video hazırladı. Klibin sonunda 'Milli gurur sahada, orman ayakta' mesajı verildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımı'na destek için video hazırladı.

Videoda, kendilerine atılan alevler içindeki topu kaleci edasıyla ellerine alarak söndüren orman yangınlarına müdahale ekibi, topu diğer çalışanlara pas ediyor. İş makineleri ile sektirilen top önce Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde sonra da Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda kemeraya yansıyor.

Milli maç için hazırlanan "Saldır Türkiye'm" müziğinin fonda kullanıldığı klibin sonunda, topu eline alan Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İşletme Şefi Anıl Mercimek, "Milli gurur sahada, orman ayakta. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü personelinin hazırladığı klip, kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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