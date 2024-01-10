Kastamonu İl Jandarma Komutanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özden, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçen Özden, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" fotoğrafı için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını oylayan Özden, "Spor"da ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğrafını seçti.

Özden, çektikleri fotoğraflarla tarihe not düşen Anadolu Ajansı muhabirlerini kutladı.