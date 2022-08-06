Kastamonu gündem: Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu gündem: Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kastamonu gündem: Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kastamonu haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğin ısırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğin ısırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçedeki parkta oynayan Miraç Alabaş, sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı.

Gözünden ve yüzünden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alabaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title