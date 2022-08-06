Kastamonu gündem: Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Kastamonu haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğin ısırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğin ısırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. İlçedeki parkta oynayan Miraç Alabaş, sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı. Gözünden ve yüzünden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alabaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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