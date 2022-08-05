Kastamonu gündem haberi: Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Haberler

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Kastamonu gündem haberi: Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu gündem haberi: Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu haberi: BATMAN'da, tekstil işçilerinin taşındığı minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

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BATMAN'da, tekstil işçilerinin taşındığı minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Batman- Beşiri yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 72 EL 057 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada takla atan minibüs, ters dönerken, 15 tekstil işçisinden 8'i yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçileri, itfaiye ile UMKE ekipleri çıkardı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

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