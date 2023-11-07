Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi
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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum Projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesinde farklı fakülte ve meslek yüksek okullarında eğitim gören 502 öğrenciye madde bağımlılığına karşı eğitim verildi.
Eğitimde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı kullanımı ve etkileri, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum konuları anlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel