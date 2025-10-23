Kastamonu'da Oto Tamir Dükkanında Yangın, 2 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İlçenin oto sanayisinde Mustafa Çıkrıkçı'ya ait oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinde bulunan otomobile sıçradı.

İş yerindeki Sefa Samet Sabah (15) ve Onur Güler'in (20) kıyafetlerinin de tutuştuğu yangına çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

Yaralanan Sabah ve Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde bulunan bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan, yangın güvenlik kameralarınca kaydedildi.