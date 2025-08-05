Kastamonu'da Orman Ürünleri Fabrikası Geri Dönüşümle Enerji İhtiyacını Karşılıyor

Kastamonu'da orman ürünleri işleyen fabrikada ihtiyaç duyulan enerji, atık malzeme talaştan karşılanıyor.

Seydiler ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde geçen yıl faaliyete başlayan fabrikada, ihtiyaç duyulan tüm enerjinin geri dönüşümle karşılanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda orman emvali işlenirken arta kalan talaşlarla, fabrikanın kurutma fırınları, buhar ünitesi ve ısınma ihtiyacının tamamı karşılandı.

Fabrikanın ortaklarından Devlethan Hacıömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam entegre bir tesis olduklarını söyledi.

Tomrukları keresteye çevirip levha haline getirerek katma değerli ürünler oluşturduklarını anlatan Hacıömeroğlu, "Bu yolculuk 2017'de başladı. 2017 senesinde Orta Doğu'da masif pervaz ihtiyacını karşılamak suretiyle üretime başladık. 2024 Mart ayında bu fabrikayı faaliyete aldık. Şu anda 82 kişiyle burada çalışıyoruz. Burası yaklaşık 9 bin metrekare. 5 bin 500 metrekare kapalı alanı mevcut." dedi.

Fabrikayı yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiklerini ifade eden Hacıömeroğlu, "Yatırımın da yüzde 70'i bitmiş durumda. Geri dönüşümle alakalı yüzde 30'luk bir yatırım ihtiyacı var. Bir yandan proje kapsamında planlayarak bunları tamamlıyoruz. 2 sene içerisinde yüzde 100 tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Hacıömeroğlu, şöyle devam etti:

"60 tonluk silomuz var. Üretim esnasında çıkan bütün atığımızı o silomuzda topluyoruz. Bunun altında bir kazan dairemiz var. Bu kazan dairesinde bu katı atıkları yakarak, çıkan enerjiyle kurutmamızı, buharlamamızı ve tesisin ısınma ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda sert ağaç işlediğimiz için ham maddemizin, yani tomruklarımızın sürekli suyun altında bulundurulması gerekiyor. Bununla alakalı da bir geri dönüşüm altyapısı hazırladım. Şu anda tamamlanıyor. Tamamlandığında suyumuzu da devir daim sistemiyle filtre ederek, aynı suyu kullanarak, bir şelalenin altında tomruklarımızı istif alanında bu suyun altında, su israf etmeden muhafaza edebileceğiz."

Bir sonraki adımda talaşlardan sanayi yakıtı yapmak var

Üretim sırasında çıkan talaşları değerlendirdiklerini dile getiren Hacıömeroğlu, "Bu talaşımızın 4'te 1'lik hatta 5'te 1'lik kısmı enerji ihtiyacımızı karşılıyor. Kalan 5'te 4'lük kısmını 'ahşap briket' diye bir ürün var. Presler geldiğinde ahşap brikete çevirip, Avrupa ülkelerine sanayi yakıtı olarak kullanılmak üzere ihraç edeceğiz. Bu da planlarımız dahilinde. Ürünlerimizi iç piyasa ve Avrupa ülkelerine satıyoruz." dedi.

Fabrika müdürü Goncagül Öztürk ise katma değerli ürünler ürettiklerini kaydederek, "Kastamonu'da faaliyet gösteriyoruz, bu yüzden Kastamonu'ya borçluyuz. İsmimizi Kastamonu'dan aldık. Viakasta, 'Kastamonu aracılığıyla' demek. Latince kökenli bir kelime ama İngilizce ve diğer pek çok dilde karşılığı var. Biz de ilimizin vasıtasıyla hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.