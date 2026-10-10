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Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri 100 sıra takımını yenileyip okula kazandırıyor

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Kastamonu'daki Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıpranmış sıra ve masaları yeniliyor. İlk etapta 100 takım yenilenirken okul müdürü, emek dışında maliyetin yok denecek kadar az olduğunu ve okula ciddi ekonomik katkı sağlandığını söyledi.

Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri, okullarındaki yıpranmış sıra ve masaları yenileyerek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri öğretmenleriyle okuldaki eski sıra ve masaları yeniliyor.

Binden fazla sıra ve masanın bulunduğu okulda ilk etapta 100 takım yenilenirken, öğrenciler bu çalışmayla hem mesleki beceri kazanıyor hem de okula ekonomik katkı sağlıyor.

Okul müdürü Mehmet Şükrü Bayraktar, AA muhabirine, okullarında birçok alanda üretim faaliyetinin sürdüğünü söyledi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı'nın faaliyetlerinden bahseden Bayraktar, "Okulumuzda yıpranmış sıraları tekrar temiz bir şekilde okulumuza kazandırmak için zımparadan geçirip orijinal haline döndürüyorlar. Sıralar emekle yeni gibi oluyor." dedi.

Okulun bir fabrika gibi çalıştığını ifade eden???? Bayraktar, şunları kaydetti:

"Okulumuzun bütün masa ve sıraları yenilenecek. İlk olarak 100 takım masamızı temizlikten geçiriyoruz. Öğrenciler eğitimin içinde hem beceri kazanırken hem de kendi masalarını yenilemiş oluyorlar. Sürekli yeniyi alıp kullanmak en kolay yolu. Ancak bir masa sıranın maliyeti yaklaşık 7 bin lira civarında. Emek haricinde maliyet yok denecek kadar az. Bu ekonomik olarak ciddi bir girdi sağlıyor okulumuza. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emek veren teknisyenlerimize teşekkür ediyoruz."

Öğrencilerden Şükrü Eray Sancaktar ise 2 yıldır mobilya bölümünde eğitim gördüğünü söyledi.

Bu yıl eski sıra ve masaları yenilemeye başladıklarını anlatan Sancaktar, "Sıraların üstüne zımpara atıyoruz. Kenarlarını düzeltiyoruz. Sıralarımız yepyeni bir hal alıyor. Eski sıralar kullanım açısından kötü oluyor. Ders çalışırken bir hevesimiz kalmıyor. Bu yüzden yapıyoruz." diye konuştu.

Sancaktar, sıra ve masaları yenilerken emek harcadıklarını ve bu nedenle yaptıkları işin daha anlamlı olduğunu belirterek, "Eskiden kirlettiğimiz sıraları kirletmemeyi öğrendik. Emeğimizin ne kadar zor olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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