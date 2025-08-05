Kastamonu'da Lise Öğrencilerine Yeni Spor Antrenman Salonu

Kastamonu'da lise bahçesine antrenman salonunun yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin spora erişimini kolaylaştıracak tesis için Valilik ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, protokolün Vali Dallı tarafından imzalandığı belirtilerek "Kastamonu'da spor yatırımları devam ediyor. Protokol kapsamında, Kastamonu'ya yeni bir spor tesisi daha kazandırılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.