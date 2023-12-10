Kastamonu'da Kadın Mitingi Kutlamaları Konserle Devam Etti

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında TRT halk müziği sanatçıları konser verdi. Konserde birçok eser seslendirilirken, katılımcılar da alkışlarla eşlik etti.

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında TRT halk müziği sanatçıları konser verdi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzelenden konserde TRT halk müziği ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Konserde "ah yalan dünya", "diley diley", "uzun ince bir yoldayım", "bağa gel bostana gel" gibi çok sayıda eser seslendirilirken, katılımcılar da zaman zaman alkış tutarak parçalara eşlik etti.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, yaptığı konuşmada, konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugünün gelecek yıllarda da coşkuyla kutlanmasını arzu ettiklerini belirten Ergün, "Etkinliklerimizi daha coşkulu yapma gayreti içerisinde olacağız. Her sene bir önceki yaptığımızdan dersler çıkararak çok daha iyi etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da konseri ilgiyle izlediklerini söyledi.