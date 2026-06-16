Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 cumhuriyet altını, 20 sikke, 9 madeni para, 6 tarihi obje, ekskavatör, yer altı görüntüleme cihazı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda 7 cumhuriyet altını, 20 sikke, 9 madeni para, 6 tarihi obje, ekskavatör, yer altı görüntüleme cihazı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile bir miktar para ve dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu