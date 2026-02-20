Kastamonu'da ATM'ye balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da para çekmek isteyen bir vatandaş, ATM'den başarılı olamayınca balyozla cihaza saldırdı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu'da balyozla ATM'ye zarar veren kişi gözaltına alındı.
Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), başarılı olamadı.
ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.
C.Ö, banka çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu