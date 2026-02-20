Haberler

Kastamonu'da ATM'ye balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da para çekmek isteyen bir vatandaş, ATM'den başarılı olamayınca balyozla cihaza saldırdı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'da balyozla ATM'ye zarar veren kişi gözaltına alındı.

Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), başarılı olamadı.

ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.

C.Ö, banka çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı