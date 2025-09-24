Kastamonu'da Ahilik Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Kastamonu'da Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kışla Parkı'nda başlayan programda, şehirde ahilik kültürünü yaşatan esnafın katılımıyla mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda mehter takımı ve Sepetçioğlu halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Ahilik kültürünü anlatan tiyatro oyununun sunulduğu programda ilin ahisi, kalfası, çırağı seçilenler ile 50. yılını dolduran esnaf ve sanatkarlara plaket verildi.

Etkinlikler, Ahi pilavı ikramının ardından meydanda açılan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Vekili Aydın Ergün, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.