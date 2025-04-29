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Kastamonu'da 2025 Yılı Toplantısı Yapıldı

Kastamonu'da 2025 Yılı Toplantısı Yapıldı
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Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı projeleri ve yatırımlar değerlendirildi.

Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı birinci dönemi toplantısı yapıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Aydın Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon kurulunda il genelindeki yatırımlar görüşülerek koordinasyon gereken konular ele alındı.

2025 yılında yapılacak olan proje ve yatırımlar da toplantı kapsamında yerel ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirildi.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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