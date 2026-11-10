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KASK, Aliağa'daki patlamada 16 işçinin öldüğü haberlerine derin üzüntü duydu

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KASK, Aliağa'daki patlamada 16 işçinin öldüğü haberlerine derin üzüntü duydu
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KASK, Aliağa'daki demir çelik fabrikası patlamasında 16 işçinin hayatını kaybettiği haberlerine üzüntü duyduğunu açıkladı. Sendika, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve ihmallerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK), İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Patlamada 16 işçinin hayatını kaybettiğine yönelik haberlerden derin üzüntü duyulduğunu belirten KASK, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK), İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 işçimizin hayatını kaybettiği yönündeki haberleri derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Yaşanan bu elim olay, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin, etkin denetim mekanizmalarının ve çalışanların yaşam hakkının korunmasının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hiçbir ekonomik gerekçe, üretim hedefi veya maliyet hesabı insan hayatından daha değerli değildir. Çalışanların güvenli koşullarda görev yapması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması, varsa ihmal ve sorumlulukların ortaya çıkarılması ve benzer faciaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanması zorunludur. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Emekçinin yaşam hakkı, her türlü ekonomik çıkarın üzerindedir."

Kaynak: ANKA
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