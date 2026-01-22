Kaş'ta fırtınadan seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına, tarım alanlarında seralara zarar vererek ağaçların devrilmesine sebep oldu. Kınık, Ova ve Çavdır mahallelerinde hasar meydana geldi.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde fırtına nedeniyle tarım alanlarında seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.
Kaş ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kınık, Ova ve Çavdır mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Bazı seraların plastik örtüsü yırtıldı, ağaçlar devrildi. Bir evin bahçesindeki ağaç çatıya devrildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince iş makinesiyle kaldırıldı.
Haber- kamera: Ramazan SARIKAYALI/KAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel