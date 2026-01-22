Haberler

Kaş'ta fırtınadan seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına, tarım alanlarında seralara zarar vererek ağaçların devrilmesine sebep oldu. Kınık, Ova ve Çavdır mahallelerinde hasar meydana geldi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde fırtına nedeniyle tarım alanlarında seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Kaş ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kınık, Ova ve Çavdır mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Bazı seraların plastik örtüsü yırtıldı, ağaçlar devrildi. Bir evin bahçesindeki ağaç çatıya devrildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince iş makinesiyle kaldırıldı.

Haber- kamera: Ramazan SARIKAYALI/KAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?