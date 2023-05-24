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KAŞ'TA AKDENİZ FOKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Güncel Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında iki Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında iki Akdeniz foku görüntülendi. Kaş- Demre arasındaki İnönü Koyu'nda yatıyla turistleri gezintiye çıkaran Ergun Dündar, yüzme molası sırasında iki Akdeniz fokuyla karşılaştı. Yaklaşık 20 dakika yüzen fokları, yattaki yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Foklar daha sonra gözden kayboldu. Akdeniz foklarını cep telefonuyla görüntüleyen yat kaptanı Ergun Dündar, "Bir anda ortaya çıktılar. Sanki özel gösteri grubu gibi şova başladılar. Sonra da gözden kayboldular" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Akdeniz Güncel Haberler

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