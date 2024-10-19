Üye Girişi
Haberler

Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Balaban

Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Balaban
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. Yağlı Güreşler'de İsmail Balaban, finalde Orhan Okulu'nu yenerek başpehlivan oldu. Güreşlerde 800'e yakın güreşçi mücadele etti ve Ali Yanatma ile Enes Doğan üçüncülüğü paylaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 57 başpehlivan olmak üzere 800'e yakın güreşçi mücadele etti.

Finalde İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Üçüncülük kürsüsünü ise Ali Yanatma ve Enes Doğan paylaştı.

Güreşlerin ağası 1 milyon 607 bin lira ile Arif Ardıç oldu.

İsmail Balaban'a kupa ve altın madalyasını Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan verdi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

İsmail Balaban Kaş Belediyesi Yerel Haberler Etkinlikler Enes Doğan antalya Güncel Yaşam Spor Kaş

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia

 Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti

Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.