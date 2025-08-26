Kartepe Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Kartepe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarına 3 bin 210 öğrenci katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl ücretsiz olarak gerçekleştirilen yaz spor okulları ilgi görüyor.

Öğrenciler, yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, güreş, karate, boks, cimnastik ve halk oyunlarında 8 hafta eğitim gördü.

Ulaşımın belediye tarafından sağlandığı programa 3 bin 210 öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her öğrencinin sağlıklı, aktif ve sosyal bireyler olarak yetişmesi için üzerine düşeni yaptıklarını bildirdi.

Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği devam ediyor

Darıca Belediyesince çocuklar için düzenlenen "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gerçekleştirilen ibiş, maskot ve Hacivat ile Karagöz gösterileriyle çocuklar eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geleceğin teminatı olan çocukları önemsediklerini belirterek, çocukların yüzlerindeki gülümsemenin her şeye bedel olduğunu kaydetti.

Karamürselli sporcular 11 madalya kazandı

Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren Mammadov Dövüş Sanatları Okulu, AIGA Avrupa Grappling Şampiyonasında 11 madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Sporcular, antrenör Firuz Mammadov öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız'ı ziyaret etti.

Mammadov, kendilerine destek veren Yıldız'a teşekkür etti.