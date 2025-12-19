Kayak merkezi Kartalkaya'da 2 otelle sezon açıldı

BOLU'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği kayak merkezi Kartalkaya'da 2 otel kayak sezonunu açtı.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişi yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı kayak merkezi Kartalkaya'da sezon açıldı. Merkezde Grand Kartal Otel dışında 4 otel daha bulunuyor. Grand Kartal Otel'in yanında bulunan ve yanan otelin sahiplerinin akrabasının sahibi olduğu otele giden yol, jandarma ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Otellerden biri de yangın güvenlik sistemleri ile ilgili ruhsat çalışmasının devam etmesi nedeniyle açılmadı. Diğer 2 otel ise aylar süren çalışmasının ardından yangın güvenlik sistemleri yenilenerek kayak sezonuyla birlikte kapılarını açtı. Bu otellerin yangın güvenliğine yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı öğrenildi. Otellere ait pistler de yapay karlama yöntemiyle kayağa hazır hale getirildi. Sezonun ilk gününde kayak merkezine gelen tatilciler, farklı uzunluk ve eğimlere sahip pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

'HER KONUDA TEDBİR VE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Kartalkaya'daki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, pistlerin yüzde 80'inin açık olduğunu belirterek, "Gerek ulaşım gerek konaklama gerek kişisel güvenlik konusunda uluslararası akredite edilmiş firmalarda ve yerel firmalardan tüm raporlarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Dolayısıyla bu sezonu en güzel bir şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz. Yılbaşı için de rezervasyonlar devam ediyor. Doluluk oranı noktasında bir rakam vermemekle birlikte yüzde 60-70 civarında dolacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bu biraz kar durumuyla alakalı. Havalar biraz mevsim normalinin üzerinde gittiği için önümüzdeki hafta da kar yağışı başlayacak. Rezervasyonların daha artış göstereceğine inanıyoruz. Onun için şu an bir sıkıntı görmüyoruz" dedi.

Yangın güvenliği için yaptıkları çalışmaları da anlatan Avcı, "Günün koşullarına, son teknolojiyle birtakım yeni ilaveler yapıldı. Gerek yangın merdivenleri, önceki ile şimdi arasında tabii ki biraz farklılık gösterdi. Misafirlerimizin daha kolay ulaşabileceği hale geldi. Onun için o konuda hiçbir şekilde tereddüt oluşturacak ufak bir soruna mahal vermeyecek noktada işlemlerimizi tamamladık" diye konuştu.