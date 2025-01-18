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Kartalkaya'da Sömestr Tatili Yoğunluğu

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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'a yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerle dolup taşıyor. Yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki pistleri ile kayak tutkunlarının gözdesi olan merkezde, konaklama fiyatları ise gecelik 18 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor.

Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu

BOLU - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'da, sömestr tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili nedeniyle tatilci yoğunluğu yaşanıyor. 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da tatilini geçiren ziyaretçiler kar üzerinde keyifli anlar yaşıyorlar. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte otellerde yüzde 90 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya'da birkaç güne kadar yüzde yüz doluluk olması bekleniyor. Otellerde konaklayacak olanlar, sömestr tatilinde gecelik 2 kişilik oda için 18 bin ile 50 bin TL arasında ücret ödeyecek.

Kartalkaya'da Sömestr Tatili Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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