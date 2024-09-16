Kartal'da Kuyumcudan 1 Milyonluk Altın Çalan Hırsızlar Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Murat SOLAK / İSTANBUL, -KARTAL'da otomobille bir kuyumcuya gelen silahlı ve yüzleri maskeli 5 kişi, yaklaşık 1 milyon değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi, Saraylar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir otomobille cadde üzerindeki kuyumcuya gelen silahlı ve yüzleri maskeli 5 kişi, dükkanının kepenk ve kapı kilitlerini levye ile kırıp içeri girdi. Hırsızlar, tezgah ve vitrin camlarını kırarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altını çalarak geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar hırsızlara engel olmak istedi. Kuyumcu dükkanının karşısında bulunan bir dairenin camı da hırsızların silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. İş yerinin kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

İş yeri sahibi Bahattin Gündüz, "Pazar günü saat 04.58 sıralarında kimliği belirsiz 5 kişi, kepengi zorlayarak içeriye giriyorlar. İçeri girdikten sonra her yeri yağmalıyorlar. 2 kişi içeriye giriyor. Alarm devreye giriyor. Her şey 2 dakikada oluyor. Yakalanmalarını bekliyorum. 1 milyonun üzerinde zararım var. Karşı binaya sıkmaları, motosikletle geçenlere sıkmaları, yaklaşık 4-5 el ateş adilmiş. İnsanlar benim yüzümden zarar görebilirdi. Cana geleceğine mala gelsin. Polise haber verdik. Onlar ben gelmeden gelmişti. Polisle iyi ki karşılaşmamışlar. Onların canı daha kıymetli" dedi.