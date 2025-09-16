Karşıyaka'daki Orman Yangını Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan ve 2 bin 196 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını sonrası 1586 hektar alanda yapılan ağaçlandırma, gençleştirme, erozyon ve sel kontrolü çalışmaları sonuç verdi; yanan alanlar tekrar yeşerdi.

Yamanlar Dağı'ndaki TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos 2024'te saat 21.30 sıralarında yangın çıktı, 15 Ağustos'ta güçlükle söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında söndürülen alanda bulunan büyük odun ve kütüklerde, hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da çıkan, Bayraklı ile Çiğli ilçe sınırlarına da yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 196 hektar, alan zarar gördü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Yangının çıktığı TRT vericisinin alt tarafında detaylı araştırma yapan ve 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 5'i tutuklu 8 kişi hakkında 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' ve 'Taksirle orman yangını çıkarmak', tutuksuz sanıklar hakkında ise 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezaları istendi ve sanıkların yargılanmalarına başlandı.

20 TÜRDEN FİDAN DİKİMİ

Diğer yandan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınından etkilenen 1586 hektar alanda ağaçlandırma, gençleştirme, erozyon ve sel kontrolü çalışmaları yürüttü. İzmir Orman Bölge Müdür Mahmut Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi. Sahanın 1000 hektarlık kısmında 8 ton tohumun ekildiği belirtildi. 20 çeşit türde dikilen fidanların, sağlıklı ve başarılı olduğu görüldü. Ayrıca Sancaklı Mahallesi civarındaki üst havzada, Ilıca ve Kazancık derelerinde yürütülen erozyon ve sel kontrolü projesi kapsamında; bugüne kadar 80 adet 'gabion eşik' adlı duvar tesis edilerek, dere ıslah çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.