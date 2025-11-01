Haberler

Karşıyaka'da Tekstil Fuarı Protesto Edildi

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı pazar yerinde tekstil fuarının kurulmaması için pazar esnafı nöbet tutarak protesto etti. Esnaf, pazar alanının rant amaçlı kullanıldığını savunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini talep etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, pazar esnafı Bostanlı pazar yerinde bugün açılması planlanan tekstil fuarının kurulmaması için nöbet tutuyor.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası ile İzmir Pazarcılar Derneği öncülüğünde uygulamayı protesto etmek için Bostanlı pazar yeri önünde toplanan esnaf, gece başlattıkları eylemi sürdürdü.

Bölgede polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, bugün düzenlenmesi planlanan tekstil fuarı için hazırlık yapılmadığı görüldü.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, gazetecilere, esnafın pazar yerinde her çarşamba günü tezgah açtığını, yerin cumartesi günleri ise Karşıyaka Belediyesince tekstil fuarı kapsamında işletilmesi için tahsis edildiğini söyledi.

Pazar yerinden rant sağlanmak istendiğini öne süren Erişen, şunları kaydetti:

"Bu rant nedir ve ne kadardır hiç kimsenin haberi yok. Biz bundan dolayı buradayız ve ekmeğimizin bölünmesini istemiyoruz. Süreçle ilgili meclis, encümen kararı yok. Bu iş bir şirkete verilerek bu halkın parasının nereye gittiğini bilmiyoruz. 'Ben başkan oldum, her şeyi yaparım' diye bir şey yok. Yasa ve kanunlar var. Bundan dolayı dava açıyoruz, sonucu bekliyoruz. Onların da diretip 'buraya açacağız' diye diretmelerine müsaade etmeyeceğiz, buraya açtırmayacağız. Sözde bugün burası açılacaktı, buradayız. Haftaya da burada olacağız, olmaya da devam edeceğiz. ya süreç dürüst şekilde yapılacak ya da müsaade etmeyeceğiz."

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ise pazar yerinde yetkisiz bir sürecin işlediğini ve büyük bir kamu zararı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Pazar esnafının büyük zarar göreceğinden bahseden Acar, "Biz pazarcı esnafıyız ve belli bir mevzuata tabiyiz. Belediyenin devrettiği şahıs şirketi durmadı, 'biz illa açacağız' dedi. İnat edildi." ifadelerini kullandı.

Acar, süreçle ilgili şikayette bulunduklarını ve bunu takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Karşıyaka Belediyesinden açıklama

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bostanlı pazar yerinin cumartesi günleri "Bostanlı Tekstil Günleri" için kullanılmasına yönelik kararın, belediyenin gelirlerini artırmak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Tekstil Günleri'nin gelecek haftalarda planlandığı şekilde hayata geçirileceğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Tekstil Günleri'nin planlandığı şekilde hizmete açılması konusunda kararlıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetine veya kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacak hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Esnafımızın haklarını korumak kadar, halkımızın temel ihtiyaçlara adil biçimde erişimini sağlamak da bizim asli görevimizdir. Tüm tarafları sağduyuya, yapıcı diyaloğa ve Karşıyaka'nın ortak değerlerine saygı göstermeye davet ediyor, Bostanlı Tekstil Günleri'nin önümüzdeki haftalarda düzenli ve güvenli biçimde hizmete başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
