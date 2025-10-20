Karşıyaka Bostanlı Pazarında Tekstil Fuarına Tepki

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, pazar esnafı Bostanlı pazar yerinde her cumartesi tekstil fuarı kurulması çalışmalarına tepki gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan esnaf adına açıklama yapan İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, yıllardır çarşamba günleri Bostanlı pazar yerinde tezgah açarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a tepki gösteren Erişen, "Belediye rant için, başka bir gün bazı firmalara pazar yapmaya çalışıyor. Bu durumu kabul etmeyeceğiz. Herkesten 300-400 bin lira istiyor. Bizim esnafımız veremez. Bize tahsis edilen yerleri başkaları vermeye çalışılıyor. Çarşamba günü pazarı kuruyoruz ama bizim ekmeğimizi bölmeye çalışıyor." diye konuştu.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da bu konuda bir meclis ya da encümen kararı alınmadığını ifade ederek, "Biz çarşamba günü pazarımızı kuracağız ama cumartesi günü kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.