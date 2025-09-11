Haberler

Karşıyaka Belediyesi'nde İşçiler Eylemi Sonlandırdı

Karşıyaka Belediyesi'nde İşçiler Eylemi Sonlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube, 35 gündür süren eylemlerini sonlandırarak iş başı yaptıklarını duyurdu. İşçi temsilcisi, belediyeden maaş ödemeleriyle ilgili olumlu yanıt aldıklarını açıkladı.

EYLEM SONA ERDİ

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube temsilcileri 35 gündür eylemde olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin, dün sabah başladıkları ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bırakma eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. DİSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan yaptığı yazılı açıklamada, "35 gündür belediyenin önünde süren eylemimizin ardından görüşmelerden sonuç çıkmayınca şantiyelerde iş durdurmaya başladık. Ancak en çok mağdur olan Karşıyaka halkı oldu. Bu mağduriyetin sorumlusu hiçbir işçi arkadaşımız değildir. Biz zam istemediğimizi belirtmiştik, hakkımız olan maaşımızı ve düzenli ödenmesini istiyoruz" dedi.

'SAAT 13.00 İTİBARIYLA İŞLERİMİZE DÖNDÜK'

Bugün belediye yönetimi ve başkan yardımcıları ile görüştükleri belirtilen Akdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belediyenin ilerleyen günlerde ve en geç ayın 20'sine kadar bir maaşın yatırılması yönünde ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler. Biz de şube olarak, yaptığımız görüşmeler neticesinde eylemi sonlandırdık ve saat 13.00 itibariyle iş başı yaptık. Karşıyaka Çarşı'da bulunan çöpü 10 Nolu Şube olarak elimizden geldiğince kaldırdık."

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı

Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti

Trump açıkça tehdit etti: Bunu yaparsanız sizi avlayıp ezeceğiz
Ziyaret sonrası ilk açıklama: DEM Partili Bakırhan'dan Özgür Özel'i mest eden sözler

Özgür Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.