Karşıyaka Belediyesi'nde İşçiler Eylemi Sonlandırdı

EYLEM SONA ERDİ

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube temsilcileri 35 gündür eylemde olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin, dün sabah başladıkları ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bırakma eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. DİSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan yaptığı yazılı açıklamada, "35 gündür belediyenin önünde süren eylemimizin ardından görüşmelerden sonuç çıkmayınca şantiyelerde iş durdurmaya başladık. Ancak en çok mağdur olan Karşıyaka halkı oldu. Bu mağduriyetin sorumlusu hiçbir işçi arkadaşımız değildir. Biz zam istemediğimizi belirtmiştik, hakkımız olan maaşımızı ve düzenli ödenmesini istiyoruz" dedi.

'SAAT 13.00 İTİBARIYLA İŞLERİMİZE DÖNDÜK'

Bugün belediye yönetimi ve başkan yardımcıları ile görüştükleri belirtilen Akdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belediyenin ilerleyen günlerde ve en geç ayın 20'sine kadar bir maaşın yatırılması yönünde ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler. Biz de şube olarak, yaptığımız görüşmeler neticesinde eylemi sonlandırdık ve saat 13.00 itibariyle iş başı yaptık. Karşıyaka Çarşı'da bulunan çöpü 10 Nolu Şube olarak elimizden geldiğince kaldırdık."

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,