Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Kağızman-Ağrı Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars ve Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.

Kars ve Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Aralıklarla etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.

Kara yolunda araçların geçişine izin vermeyen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.