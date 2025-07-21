Kars'ta Yabanla Buluşma Kampı Başladı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Yabanla Buluşma Kampı, farklı illerden veterinerlik fakültesi öğrencilerini bir araya getiriyor. Kamp, yaban hayatını gözlemleme ve eğitim alma fırsatı sunuyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, farklı illerden veterinerlik fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Yabanla Buluşma Kampı" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından organize edilen kamp, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenleniyor.

Eğitim kampına katılan Türkiye'nin farkı illerindeki veterinerlik fakültesinden 12 öğrenci, üç gün süreyle bölgede yaban hayatını gözlemleyecek, eğitim alacak.

Kampın il gününde KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, katılımcılara GPS, pusula, dürbün ve fotokapan kullanımını öğretti, arazi çalışmalarında kullanılan temel ekipmanları tanıttı.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban da katılımcılara çevrim içi sunum yaptı.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Resul Gök ise yaban hayatı koruma mevzuatı konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Kamp koordinatörü Uygar Çelik, Gençlik Spor Bakanlığının ÜNİDES programı kapsamında kampa başladıklarını ifade ederek, "Kampımız başladı, çadırlarımızı kurduk, 9 ilden 12 öğrencinin katılımıyla eğitimlerimiz başladı." dedi.

Öğrencilerden Semih Türkoğlu da Sarıkamış'ın çok güzel bir yer olduğunu ve çadırlarını kurarak eğitime başladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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