Kars'ta Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Arazide Yiyecek Arayan Tilkiler Görüntülendi
Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler kameralara yansıdı. Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, avlarını yakalamak için çaba sarf ederken görüntülendi.
Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.
Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen doğada tilkiler kar üstünde yiyecek arayışını sürdürdü.
Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışırken kameralarla kaydedildi.
Kağızman- Kars kara yolunda da tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi.