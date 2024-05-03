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Kars'ta DEAŞ finansörü ve PKK propagandacıları gözaltına alındı

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Kars'ta terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan 1 zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye devam ediyor.

Kars'ta terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan 1 zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç, B.K. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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