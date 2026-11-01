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Kars Kağızman'da 48 kişi Tunçkaya köyüne yürüyerek tarihi dokuyu keşfetti

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Kağızman Öğretmenevi Spor Kulübü’nün düzenlediği yürüyüşe 48 kişi katılarak Ortaköy’den tarihi Tunçkaya köyüne yürüdü. Öğrenci, öğretmen ve doğaseverlerin yer aldığı etkinlikte tarihi yapılar ziyaret edildi; katılımcılar arasında dayanışma ve dostluk bağları güçlendi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, tarihi surlarla çevrili yapısı ve tek giriş kapısıyla dikkat çeken Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı.

Kağızman Öğretmenevi Spor Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğine 48 kişi katıldı.

Kağızman merkezinden ve çevre köylerden öğrenciler, öğretmenler ve doğaseverlerin yer aldığı etkinlikte katılımcılar, Ortaköy'den başlayarak tarihi Tunçkaya köyüne yürüdü.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken Tunçkaya köyünün tarihi ve kültürel dokusunu da yakından tanıma fırsatı buldu. Köyde bulunan tarihi yapılar ve kalıntılar ziyaret edilerek geçmişe dair bir keşif gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrenciler arasında dayanışma ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlarken, katılımcılara da unutulmaz anlar yaşattı.

Katılımcılardan Haşim Kaya, etkinliğe katkı sunanlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, doğa ve kültür yürüyüşlerine farklı rotalarda devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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