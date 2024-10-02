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Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Modern Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Modern Canlı Hayvan Pazarı Açıldı
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Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, bölge hayvancılığı için büyük önem taşıyan modern hayvan pazarının kapılarını besicilere açtığını duyurdu. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların tesise ilgi göstermesini isteyen Kılıç, ekonomiye katkı sağlamak için hayvan alışverişinin burada yapılması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurulan modern canlı hayvan pazarı kapılarını besicilere açtı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern hayvan pazarının bölge hayvancılığı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kılıç, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların tesise sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Kapalı ve açık hayvan satış üniteleri olan, kafeterya ve gece ahırları bulunan hayvan pazarımıza herkesin ilgi göstermesi lazım. Hayvan alışverişini burada yaparak ilçenin ekonomisine katkı sağlayalım. Bizler, kaymakamlık, belediye olarak her türlü katkıyı veriyoruz. Besicilerimizin bu modern tesisimize sahip çıkmasını canlandırmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Serdar Kılıç Sarıkamış kars

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