Kars'ın Arpaçay ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağışı başladı. Dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü ve tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Bölgede aniden bastıran dolu nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü.
Yalınçayır Mahallesi'ndeki tritikale, buğday, mısır ve şeker pancarı tarlaları beyaza büründü.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başladı.