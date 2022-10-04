Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars gündem haberleri | Kars'ta hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığını yandı

Güncel Haberler

Kars gündem haberleri | Kars'ta hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığını yandı

Kars haberi... Kars'ın Digor ilçesinde, hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığınının büyük bölümü yandı.

Kars'ın Digor ilçesinde, hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığınının büyük bölümü yandı.

İlçeye bağlı Türkmeşen köyünde Köroğlu Abay'ın evinin önünde yer alan ve hayvanlara kışın verilmek üzere hazırlanan balyalardan oluşan ot yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, köylülerin müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle otların büyük bölümünü sardı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve ilçe özel idaresi ekiplerince müdahale edilen yangın güçlükle söndürüldü.

Büyük bir bölümü yanan ot yığınındaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Hisarcık Digor Kars Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title