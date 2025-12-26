Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne birinci derece tarımsal örgüt belgesi verildi

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne Tarım ve Orman Bakanlığınca "Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi" verildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, müdürlük binasındaki toplantıda Birlik Başkanı Eren Alp'e belgeyi takdim etti.

Aydın, Kars'ın Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden biri olduğunu belirterek, " Kars, tarım ve hayvancılığın başkenti konumunda. 600 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığımızla ülkemizin hem besilik dana hem de süt ve süt ürünleri ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyoruz. Bu noktada Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üye sayısı ve yaptığı çalışmalarla çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

Başarısından dolayı birlik başkanını tebrik eden Aydın, "Bakanlığımızın yeni yönetmeliğiyle tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi yapılıyor. Bu kapsamda birinci derece belge alan örgütlerin üyeleri, desteklemelerden ve kredi imkanlarından daha avantajlı şekilde yararlanıyor. Kars'ta ilk kez bir birliğimiz bu başarıyı elde etti. Bu hem Kars hayvancılığı hem de üreticilerimiz adına son derece önemlidir. Ülke genelinde bu yıl 105 örgüt bu kapsama girdi. Bunlardan biri Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği oldu. Gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Alp da elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.

Kars'ın hayvancılıkla var olan bir il olduğunu anlatan Alp, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz göreve geldiğimiz günden itibaren birliğimizi daha güçlü hale getirmek için çalıştık. Bu başarı, sadece Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin değil, Kars üreticisinin ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün de başarısıdır. Birinci derece örgüt olmanın çok önemli avantajları var. Birliğimize üye üreticilerimiz kamu bankalarında kullandıkları kredilerde yüzde 10 faiz indiriminden yararlanacak. Ayrıca süt ve buzağı destekleriyle birlikte üreticilerimiz yaklaşık 1.000 TL'ye varan ek destek alacak. Bu, doğrudan Kars ekonomisine giren bir kazançtır."

Kars'ın hayvancılıkla ilgili karar mekanizmalarında artık daha güçlü temsil edileceğine vurgu yapan Alp, "Merkez Birliği yönetiminde yer almamız, Kars'ın hayvancılıkla ilgili sorunlarını doğrudan bakanlığa iletmemiz anlamına geliyor. Masada artık Kars'ın bir koltuğu var. Ayrıca bu yıl 172 bin küpeleme yaparak Türkiye genelinde 2. sıraya yükseldik. Bu başarı, sahada çalışan personelimizin ve kurumlarımızın koordineli çalışmasının sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.