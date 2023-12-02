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Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Toplantısı

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Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen 'Bölge Hayvancılığının Geliştirilmesi Toplantısı'nda hayvancılığın bölge ekonomisine katkısı vurgulandı. Vali Hayrettin Çiçek, toplantıda veteriner hekimlere destek sözü verdi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasınca "Bölge Hayvancılığının Geliştirilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, hayvancılığın bölge ekonomisine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Bugün bölgedeki hekimlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çiçek, " Ardahan, Kars ve Iğdır ülkenin hayvancılığının yaklaşık 6'da birini kapsıyor. Dolayısıyla bizim için hayvancılık çok önemli. En önemli ekonomik değerdir. Bu sektörün ayakta kalması ve büyümesi noktasında veteriner hekimlere büyük görevler düşüyor, biz de destek olacağız." dedi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve veteriner hekimler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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