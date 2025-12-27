Haberler

Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler olağanüstü çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
