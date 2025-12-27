Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler olağanüstü çalışmalar yürütüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel