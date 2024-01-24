Karın yıldızları Sarıkamış'ta

-300 öğrenci kayak kaymayı öğreniyor

KARS - Kars'ta kayak bilmeyen 300, 4. sınıf öğrencisi Sarıkamış'ta ilk kez kayakla tanıştı. Minik öğrenciler kayak kaydı, gönüllerince eğlendi.

Kars Valiliği himayelerinde başlatılan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" Projesi çerçevesinde kayak bilmeyen 4. sınıf okuyan 300 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Çocuklarla birlikte ilk defa kayak yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, çocuklarla birlikte kayak yapmayı öğrenecek.

"Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi, kentte öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları şehrin doğal güzelliği ve kış turizm merkezi olan Sarıkamış ilçesinde kayak sporunu öğrenebilmeleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirildi. Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenlenen eğitimde toplamda 300 öğrenci 6 gurup halinde, her gurup 2 gün sürecek kayak eğitiminde öğrenciler, profesyonel eğitmenlerden özel kayak dersi almalarının yanı sıra, iki gece de Sarıkamış'ta konaklayarak ateş başında sucuk ekmek, kızak kayma gibi etkinlikle şehrin güzelliklerini görecekler.

Etkinlik 12 gün sürecek. Etkinliğe kayak yapmayı bilen ortaokul öğrencileri de ellerinde Türk Bayraklarıyla katılarak gösteri yaptı.

"Milli sporcularımız aralarından çıkacak"

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ilk defa kayak yapacak öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Kayak eğitmenlerinin öğrencilere verdiği ayak dersini izleyen Vali Polat, "Bereketli bir 15 tatil yaşıyoruz. Şükürler olsun kar yağdı, yağmaya da devam ediyor. Sarıkamış tesislerimizde doluluk oranımız çok iyi, insanlarımızı burada misafir ediyor, ağırlıyoruz. Sarıkamış, bir Türkiye ve Dünya markasıdır. Bu markayı kendi çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. 'Kars'ın çocuğu Sarıkamış'ta kaymayı öğrenecek' demiştik ve dün itibariyle başladı. Kar yıldızlarımız Gençlik Sporumuza ait tesislerimizde 2 gece konaklamalı, çocuklarımızı burada misafir ederek kayak yapmayı öğreteceğiz, onlarla burada sohbet edeceğiz, eğlenceli vakit geçireceğiz ve 15 tatilimizi iyi değerlendireceğiz. Hedefimiz ilkokul mezunu tüm çocuklarımız kayak yapmayı bilerek mezun olacak. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Kars'ın çocuğuna kayak öğreteceğiz ve bu tesisi tüm çocuklarımıza göstereceğiz. Kayak sporunu çocuklarımıza yaptıracağız ve inşallah aralarında da Milli Sporcular, altın madalya alan sporcular çıkacak. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta çocuklarımız kayak öğrenecekler ben de kayak yapmayı öğreneceğim" dedi.

İlk defa kayak yapan 9 yaşındaki Ecrin Su Güzeloğlu, Çok yorucu, aslında eğlenceli biraz da yorucu. Ama dikkat etmenizi öneriyorum, ben zor duruyorum, yani az çok sevdim" diye konuştu.

4. sınıf öğrencilerinden Ömer Kaya ise, "Kayak eğlenceli, biraz yorucu ama yine de birbirimizin olduğu güzel bir ortam. Kayağı öğrendiğimizde güzel olacak, eğlenceli bir şey" şeklinde konuştu.

Kars Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat 4. sınıf öğrencilerin kayak dersini izledikten sonra kendisi de kayak dersi aldı. Kayak kıyafetini giyen Vali Polat, kayak eğitmeniyle birlikte kayak yaptı. Çocuklar Osman Yüce Kayak Merkezi'nde hem eğleniyor. Hem de kayak yapmayı öğreniyor.