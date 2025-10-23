Kargı Panayırı'nda 600 Pehlivan Kol Bağlayacak

Kargı Belediyesi ve Kargı Kaymakamlığı ev sahipliğinde organize edilen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 600 pehlivan er meydanına çıkacak.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ve Güreş Koordinatörü Kazım Karabıyık çayır mevkisindeki panayır güreş alanında incelemelerde bulundu.

Kırkpınar başpehlivanlarının da yer alacağı güreşlerde, Türkiye'nin tanınmış isimleri Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, Recep Kara, Fatih Atlı, Osman Aynur, Bekir ErYücel, Ünal Karaman, Erkan Taş, Mustafa Taş, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Serhat Balcı, Abdullah Güngör gibi usta pehlivanlar kol bağlayacak.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, AA muhabirine, "20-29 Ekim tarihleri arasından gerçekleştireceğimiz Kargı Panayırı'mızın en ilgi gören etkinliği olan yağlı güreşlerimize 26 Ekim Pazar günü gerçekleşecektir. 600 güreşçimizin katılacağı bu etkinlik için son hzırlıklarımızıda tamamlamış bulunuyoruz. Asırlık Kargı Panayırı yağlı güreşlerine tüm güreşseveleri ve halkımızı bekliyoruz." dedi.

Kargı Panayırı Güreş Koordinatörü Kazım Karabıyık ise, "Bu yılki panayır yağlı güreşlerimiz kıran kırana geçecek. 24 tanesi Kırkpınar başpehlivanı olan toplam 600 pehlivan Kargı er meydanında kol bağlayacak. Kargı Panayırı güreşleri sezonun son güreş organizasyonu olması sebebiyle yoğun ilgi görmektedir. Bu yıl Kargı Belediye Başkanımız Sayın Hamit Dereli Bey'in vermiş oldukları talimatla üç yıl üst üste başpehlivan olan pehlivana Belediye Başkanımız tarafından altın kemer hediye edilecektir. Yapılacak olan güreşlerimize tüm güreşsever halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.