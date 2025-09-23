Karayollarındaki Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 35-45. kilometrelerindeki onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı İstanbul istikameti 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Edirne istikametinden gelen sürücüler için Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 9 tünelde yapılan temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım, Cevizli-Derebucak-İbradı yolundan sürdürülecek.

Aydın-Denizli devlet yolunun 12-14. kilometrelerinde Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesinde yapılacak alt geçit çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölgede ulaşım servis yolundan gidiş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Borçka-Muratlı yolunun 6-8. kilometrelerinde Muratlı ve Karşıköy tünellerindeki temizlik çalışması nedeniyle saat 17'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ordu-Fatsa yolunun 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 26-33. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.