Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Üstyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli yollar trafiğe kapatılmış olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem arz ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 23-27. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 21-25. kilometreleri ve Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.
Korkuteli Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerindeki üstyapı ve Kangal-Hekimhan yolunun 5-10. kilometrelerindeki asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Sinop-Samsun yolunun 46-50 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.