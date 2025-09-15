Karataş'ta Su Ürünleri Av Sezonu Törenle Başladı

Adana'nın Karataş ilçesinde su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, ilçedeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, diğer denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlattı.

Akdeniz'in iklimi dolayısıyla av sezonunun 15 gün geç başladığını belirten Köşger, "Doğaya duyduğumuz saygı, balıkların üremesine müsaade etmek açısından böyle bir önlemi arkadaşlarımız uyguluyorlar. Geç olsun, güç olmasın. Geç olsa da berekete engel değil." ifadelerini kullandı.

Karataş'ın Akdeniz'deki en büyük balıkçı filosuna sahip olduğunu dile getiren Köşger, "Türkiye'de 15 bin balıkçı teknesi var, 233'ü Karataş'ta bulunuyor. Avrupa'daki sayı itibarıyla en büyük balıkçı teknesi filosuna biz sahibiz. Balıkçılıkta 2 milyar doları aşkın bir ihracatımız var, daha da gelişiyor. Bugün 'Vira Bismillah' diyecek ve 233 teknemizle Karataş'tan Akdeniz'e açılarak inşallah bol, bereketli bir sezon geçecek." diye konuştu.

İlçeye kurulacak Karataş Tarıma Dayalı Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgeye büyük katkı sunacağını anlatan Köşger, şöyle devam etti:

"İhtiyaç duyuldukça genişleteceğiz. Bu bölgenin habitatına, iklimine uygun karides başta olmak üzere mavi yengeç gibi ürünleri de yetiştirecek. Bunları işleyip paketleyerek katma değeri yüksek hale getirecek ve ihracat yapacak. Muazzam bir vizyonla çok güzel bir iş gerçekleştiriliyor. Bu da Karataş'a müthiş bir ivme kazandıracak."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş da 5 aylık aranın ardından Karataş'ta Akdeniz'e açılmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kendine özgü ekosistemi ve stratejik konumuyla Akdeniz'in kültürel mirasın bir parçası olduğunu belirten Akbaş, "Bizlerin sizlerden beklentisi Akdeniz'in hassas ekosistemine değer veren, gözeten ve kurallara riayet eden bir avcılık anlayışı benimsemeniz olacaktır. Yeni sezonun herkes için kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Atilla? Bayazıt da kentin ülkenin önemli su ürünleri üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu da uzun bir aranın ardından denize açılmanın heyecanını yaşayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler Karataş Limanı'na geçerek denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara seslenen Köşger, sezonun bereketli olmasını diledi.

Köşger'in bulunduğu tekne de balıkçılarla denize açıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da katıldı.